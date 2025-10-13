Así celebró Taylor Swift las 4 millones de copias vendidas de ‘The Life of a Showgirl’

Puede que Taylor Swift haya entrado en una nueva era musical, pero una cosa permanece inalterable: su capacidad para batir récords y redefinir la historia de la música. La cantante, ganadora de 14 premios Grammy, acaba de lanzar su más reciente trabajo discográfico, The Life of a Showgirl, y los números hablan por sí solos. Para celebrar su nuevo logro, Taylor Swift lo celebró agradeciéndole a sus fans.

El álbum, lanzado el viernes 3 de octubre, vendió la impresionante cifra de 4 millones de unidades en su primera semana, consolidando su decimoquinto álbum número uno en la lista Billboard 200. Con este logro, Swift supera a Drake y Jay-Z, convirtiéndose en la solista con más álbumes en alcanzar el primer puesto en la historia de la lista.

Pero eso no es todo. Las 12 canciones del álbum ocuparon simultáneamente los primeros puestos del Billboard Hot 100, haciendo de Swift la artista con el segundo mayor número de números uno en la historia de la lista.

¿Qué dijo Taylor Swift?

La artista no pasó por alto el significado de este momento. A través de un emotivo mensaje en Instagram, Swift recordó sus humildes inicios: “Nunca olvidaré la emoción que sentí en 2006 cuando mi primer álbum vendió 40.000 copias en su primera semana. Tenía 16 años y ni siquiera podía imaginar que a tanta gente le importara mi música”.

Comparando aquel entonces con el presente, expresó: “Aquí estamos todos estos años después y cien veces más gente se presentó para verme esta semana. Tengo 4 millones de agradecimientos que quiero enviar a los fans”.

The Life of a Showgirl también le permitió hacer historia en la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos), donde se convirtió en la primera y única artista femenina en superar los 100 millones de ventas de álbumes.

Taylor anunció una docuserie

Además, Swift anunció en Good Morning America el lunes 13 de octubre dos grandes proyectos próximos: una docuserie de seis partes titulada The End of an Era, que documentará su experiencia en The Eras Tour y estará disponible en Disney+ a partir del 12 de diciembre; y la transmisión de Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, un registro de su última presentación en la gira, que también incluirá temas de The Tortured Poets Department.

Swift cerró su publicación agradeciendo a sus seguidores por celebrar cada detalle de The Life of a Showgirl, desde las ediciones especiales en vinilo hasta los poemas incluidos en el paquete y la fiesta oficial de lanzamiento. “Atesoraré este sentimiento por siempre. Simplemente wow. Gracias por el hermoso ramo 💐“, escribió, citando una letra de su dueto con Sabrina Carpenter.

Con cada nuevo lanzamiento, Taylor Swift no solo redefine su legado, sino que también eleva el listón para toda la industria musical. Y, al parecer, esta showgirl aún no piensa bajarse del escenario.

