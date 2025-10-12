El polémico cameo de Charli XCX en ‘SNL’ que aviva los rumores de disputa con Taylor Swift

El escenario de ‘Saturday Night Live’ se convirtió –este fin de semana– en el epicentro de un nuevo capítulo del supuesto conflicto entre Charli XCX y Taylor Swift, luego de que la primera apareciera en el programa con una elección de vestuario que muchos interpretaron como una clara indirecta.

La cantante, de 33 años, hizo un cameo sorpresa durante la presentación del artista Role Model, quien interpretó su tema ‘Sally, When the Wine Runs Out’.

A mitad de la canción, Charli XCX apareció en el escenario caracterizada como ‘Sally’, luciendo un atuendo que no pasó desapercibido: una minifalda de cuero, gafas de sol y, sobre todo, una camiseta con la leyenda “Max’s Kansas City”.

La elección de la camiseta fue la chispa que encendió las especulaciones. Considerando que Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, es la estrella de los Kansas City Chiefs, los espectadores no tardaron en conectar los puntos. La teoría sugiere que esta sería una respuesta a la canción ‘Actually Romantic’, incluida en el más reciente álbum de Swift, ‘Life of a Showgirl¿, donde la superstar supuestamente haría referencia a una disputa con Charli.

Las reacciones en redes sociales

En las redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar. “La camiseta de KC… oh, pequeño chihuahua, te trataremos bien”, escribió un usuario en X, citando directamente una línea de ‘Actually Romantic’. Otro seguidor expresó su incomodidad ante la situación: “Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva Charli hablando tonterías de Taylor? Es demasiado mayor para hacer esto”.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta lectura. Algunos aficionados señalaron que Role Model ya había utilizado una camiseta similar durante las promociones del programa a principios de semana, argumentando que la elección de vestuario formaba parte de una dinámica preestablecida entre los dos artistas.

“Charli XCX usando la camiseta de Tucker como su Sally”, aclaró un fan, mientras otro añadió: “Como fan de Taylor y de [Role Model], esto no tiene nada que ver con Taylor y todo que ver con un bit que [Role Model] tiene”.

El presunto drama entre ambas cantantes se intensificó tras el lanzamiento de ‘Life of a Showgirl’ el pasado 3 de octubre, y este episodio en SNL no hace más que alimentar la conversación y dejar claro que, confirmado o no, el rumor sigue muy vivo en la cultura pop.

