Charli XCX protagonizará y producirá la película “The Moment”

Charli XCX fue una de las artistas musicales más exitosas en 2024, y ahora cuenta con muchos proyectos de cine, uno de éstos la película “The Moment”, en la que lleva el papel principal.

Aunque no se saben detalles acerca del argumento, éste se basa en una idea original de Charli, quien también producirá la cinta junto con la compañía A24. El director será Aidan Zamiri, quien escribió el guión con Bertie Brandes.

Este año, la cantante británica (cuyo verdadero nombre es Charlotte Emma Aitchison) está dando prioridad a su faceta como actriz; aparecerá en películas como “Faces Of Death”, “Sacrifice”, “Erupcja”, “100 Night Of Hero”, “Overcompensating”, “I Want Your Sex” y “The Gallery”. Ella asegura que ha investigado mucho sobre la industria del cine para tener un buen desempeño como productora.

Hace algunos días se dieron a conocer los artistas nominados a los Brit Awards, y Charli XCX compite en cinco categorías: Artista Pop, Artista Dance, Canción del Año, Álbum del Año y Artista del Año. Su más reciente disco Brat resultó todo un éxito, ocupando el número 1 en Reino Unido y el tercer puesto en la lista Billboard 200.

