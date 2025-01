Margaret Qualley revela que las prótesis que usó en “The Substance” dañaron su rostro

Aunque Margaret Qualley tiene más de 10 años de carrera en cine, ahora ha obtenido fama mundial gracias a su trabajo en la película “The Substance”, el cual implicó un gran esfuerzo, ya que su rostro resintió la gran cantidad de prótesis que le aplicaron durante el rodaje.

En una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused” la actriz contó cómo su cara se llenó de acné en la recta final de la filmación: “Probablemente me tomó un año recuperarme físicamente de todo esto. Cuando aparezco en los créditos iniciales, y es como si hubiera palmeras por todas partes y desde abajo se me ve la falda, eso es sólo porque mi rostro estaba muy j*****. Ya no podían filmar mi cara”.

Qualley pensaba que todo eso le traería problemas en su siguiente trabajo, la película “Kinds Of Kindness”, en la que interpreta cuatro personajes. Pero irónicamente, uno de éstos padece de acné, por lo que pudo mostrar su rostro al natural. “¿Conoces al personaje que tiene todo ese acné? Eso era lo que causaron las prótesis. Pensé: ‘Oh, esto es perfecto’. Estoy interpretando a todos estos personajes diferentes. Para uno de ellos, usaré el acné todas esas locas prótesis”.

A pesar de todas esas incomodidades, Margaret se siente muy satisfecha con el éxito de “The Substance”, y también elogia el trabajo de Demi Moore, con quien comparte créditos en el filme. “Demi y yo trabajamos muy duro en esto durante como…fue un rodaje de cinco meses. Fue súper intenso. Fue al mismo tiempo gratificante y doloroso. Estoy muy agradecida por la vida que está teniendo “The Substance””.

