Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”, se disculpa con el público mexicano

El año pasado la película “Emilia Pérez” compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes; ahora está nominada a varios premios, pero en México las críticas han sido variadas debido a su argumento, que muestra a un narcotraficante como personaje principal. El director de la cinta, Jacques Audiard, habló al respecto, disculpándose con los espectadores que se hayan sentido ofendidos.

Karla Sofía Gascón se pronuncia ante las críticas de la película “Emilia Pérez”

En una entrevista para CNN, Audiard explicó los motivos por los que en el filme (que es de corte musical) se tratan temas como la transición de género y el narcotráfico de una manera atípica: “Si tengo que elegir entre la verdad y la leyenda, yo prefiero escribir la leyenda. Lo que te quiero decir es que a partir del momento en el que uno se sitúa en una forma, que sería la ópera, (así lo) traté de abordar en esta película. La ópera no es realista”.

Coco Máxima revela que estuvo a punto de protagonizar la película “Emilia Pérez”

El director está consciente de los comentarios desfavorables hacia su película: “Pero si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en “Emilia”, les pido perdón. Yo lo que quisiera decirles es que yo ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas, el cine solamente plantea preguntas.

“Tal vez las preguntas que está planteando “Emilia” son incorrectas; a mí me parecieron interesantes. Yo no quería ni quiero ser pretencioso, simplemente me parecía que hay preguntas planteadas (en la película) que creo que son preguntas universales”.

Jacques Audiard promocionó “Emilia Pérez” en México, un país que dice querer mucho. “Yo descubrí México por ahí del ’75 o ’76, cuando tenía como 24 años. Desde entonces he vuelto muchas veces. Para mí esa primera vez fue una gran impresión. Y me enamoré de México, de esta melancolía encantadora que tiene a veces aquí la gente, los paisajes, y me dije: ‘Algún día voy a hacer algo en este país’.

“Habiendo tenido cierto conocimiento de las tensiones que a veces existen aquí en México, me dije que la mejor manera de hablar de todo esto no era en un documental, tampoco en una ficción, en el sentido habitual del término, sino que había que pasar por el canto. Yo creo que a veces, para hablar de la tragedia, el canto llega al corazón con mayor potencia y de manera más rápida, y además quería hacer esta ópera en español”.

Protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoé Saldaña, Edgar Ramírez y Adriana Paz, “Emilia Pérez” podría competir por el premio Oscar, junto con otros títulos como “Anora”, “Conclave” y “The Brutalist”. Los nominados se anunciarán la próxima semana

Sigue leyendo: