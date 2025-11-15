A un año de la pérdida de Liam Payne, sale a subasta una emotiva carta de Taylor Swift

Una nota manuscrita de Taylor Swift dirigida a Liam Payne salió a la luz y será subastada, generando conmoción entre los seguidores de ambos artistas. La carta, cuya fecha es el 1 de diciembre de 2017, fue escrita justo antes de la presentación de Swift en el “Jingle Bell Ball” de Londres, y revela un gesto de apoyo y admiración en un momento crucial de la carrera de Payne.

En el texto, Swift escribe: “Liam, tanto tiempo sin verte! Estoy tan emocionada por ti, la estás rompiendo ahí afuera! Estoy obsesionada con Bedroom Floor. Es genial verte desde lejos y siempre estoy apoyándote. Buena suerte esta noche”

La misiva llegó en un sobre adornado con pequeñas estrellas y la palabra “Liam”, firmada por Taylor y sellada con cera con la letra “T”. Al dorso, la impresión “Nashimore, Tennessee” confirma su origen.

Un momento clave en la carrera de Liam Payne

La carta llegó en un período de transición para Payne, quien entonces impulsaba su carrera como solista tras la separación de One Direction, poco después del lanzamiento de su sencillo “Bedroom Floor” en octubre de 2017. El mensaje de Swift refleja la admiración que sentía por el cantante.

De acuerdo con la casa de subastas británica Omega Auctions, Payne entregó la carta a un socio cercano poco después de recibirla, lo que sugiere su valor personal para el cantante.

La subasta de esta pieza está programada para el 2 de diciembre. Los organizadores estiman que el precio podría oscilar entre los 6.570 y 13.140 dólares, cifra que refleja tanto el valor emocional como la rareza del manuscrito.

Un contexto marcado por la tragedia

La noticia de la subasta adquiere un matiz especialmente emotivo tras la trágica muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024, cuando el cantante cayó desde el balcón de su habitación en el Casa Sur Hotel, en Buenos Aires, Argentina.

Según informes oficiales, la autopsia reveló que Payne falleció a causa de “múltiples traumatismos” y se encontraron en su organismo rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo en las 72 horas previas al incidente.

