Kate Cassidy recordó a Liam Payne en el día que habría sido su cumpleaños

Kate Cassidy recordó con gran emotividad a Liam Payne en el día que habría sido su 32º cumpleaños. La novia del exintegrante de One Direction, quien falleció trágicamente en octubre de 2024 en Buenos Aires, compartió un mensaje lleno de amor y nostalgia en sus redes sociales para honrar su memoria.

En su publicación, Kate expresó el profundo dolor que siente por la ausencia de Liam y la imposibilidad de celebrar juntos este día especial.

“Mi querido Liam, me rompe el corazón no poder darte una tarjeta de cumpleaños física hoy, no poder oír tu risa ni decirte todas las cosas que desearía haber dicho mil veces más”, escribió.

La modelo aseguró que durante sus 31 años en la Tierra, Liam trajo mucha alegría, felicidad y esperanza a muchas personas, especialmente a ella.

Cassidy confesó que daría años de su vida solo para pasar más tiempo con él y aseguró que extraña crear recuerdos juntos.

Como parte de su homenaje, Kate horneó un pastel especialmente para Liam y compartió el gesto con sus seguidores y mencionó que su novio siempre tuvo buen gusto por lo dulce.

También compartió videos y fotos de momentos felices que vivieron juntos, guardando en su corazón la fecha del 29 de agosto como un día para celebrar la vida y el amor que compartieron.

La publicación emotiva de Kate ha tocado el corazón de millones de fans alrededor del mundo, mostrando que aunque el dolor de su pérdida es inmenso, el amor y los recuerdos permanecen vivos.

¿De qué murió Liam Payne?

El pasado 16 de octubre, Liam Payne fue hallado sin vida fuera de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia de Payne, el exintegrante de One Direction falleció de un politraumatismo. El cantante británico sufrió hemorragia interna y externa, informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Asimismo, la autopsia al cantante reveló que había varias sustancias en su organismo, incluido el éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como “cocaína rosa”, según TMZ.

Liam Payne, de 31 años, saltó a la fama con la boy band One Direction, que integró junto a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. En 2017, luego de que la banda se disolvió, el cantante firmó un contrato de grabación con Republic Records y lanzó “Strip That Down” como el sencillo principal de su álbum debut como solista.

