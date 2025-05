Novia de Liam Payne no planea hacer ningún reclamo tras quedar fuera del testamento del cantante

Kate Cassidy no recibirá nada de la herencia de Liam Payne. La modelo, quien fuera novia del cantante británico, quedó por fuera de la repartición del patrimonio del ex One Direction.

Esta semana, The Sun y MailOnline confirmaron que Payne dejó herencia de 28,5 millones de libras esterlinas (32.2 millones de dólares), que se redujo a 24,2 millones tras saldar sus deudas y gastos.

Los medios británicos informaron que en vista de que Payne no dejó testamento, su hijo Bear, de 8 años, será el único heredero de la fortuna, que por el momento administrarán Cheryl Tweedy, madre del niño, y Richard Bray, abogado especializado en la industria musical.

Kate Cassidy, quien era novia de Payne al momento de su fallecimiento, no tiene derecho a una parte del patrimonio, pues no estaban legalmente casados ni había disposiciones escritas a su favor.

Al parecer, quedar fuera de la herencia de Payne no es importante para Cassidy, pues no le interesaba el dinero de cantante.

De acuerdo con Daily Mail, una fuente cercana a la novia de Payne contó que la modelo no planea reclamar parte de la herencia del ex One Direction.

“Nunca fue sobre el dinero. Ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre”, dijo la fuente.

¿De qué murió Liam Payne?

El pasado 16 de octubre, Liam Payne fue hallado sin vida fuera de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia de Payne, el exintegrante de One Direction falleció de un politraumatismo. El cantante británico sufrió hemorragia interna y externa, informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Asimismo, la autopsia al cantante reveló que había varias sustancias en su organismo, incluido el éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como “cocaína rosa”, según TMZ.

Liam Payne, de 31 años, saltó a la fama con la boy band One Direction, que integró junto a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. En 2017, luego de que la banda se disolvió, el cantante firmó un contrato de grabación con Republic Records y lanzó “Strip That Down” como el sencillo principal de su álbum debut como solista.

