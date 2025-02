Novia de Liam Payne habla por primera vez sobre la muerte del cantante

Luego de cuatro meses del inesperado fallecimiento de Liam Payne, su novia Kate Cassidy decidió poner fin a su silencio y hablar por primera vez sobre sus últimos días junto al cantante, así como la razón por la que abandonó Argentina tan solo unos días antes de su muerte. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida al portal The Sun, la joven abordó los cuestionamientos sobre su repentino viaje de regreso a Estados Unidos apenas unos días antes del fallecimiento del famoso. Al respecto, desmintió que el motivo de su decisión hubiera sido una pelea con el artista; por el contrario, fue para cuidar a su mascota, una perrita de nombre Nala.

“Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perro y, obviamente, nunca pensé que esto ocurriría. Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que pudiera morir. Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado. Nunca pensé que esto hubiera sucedido, que resultaría como sucedió. Todavía no se siente del todo real para mí que él no esté aquí (…) Obviamente, si lo supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, declaró ante el medio.

Asimismo, la influencer aseguró que durante su estancia en el país latinoamericano Liam se mostró con actitud positiva y con un estado mental muy bueno: “Estábamos en un lugar tan bueno, llenos de amor; él estaba tan feliz y positivo. Y ni siquiera puedo creer cómo terminaron las cosas”, añadió.

Sensational world exclusive interview with Liam Payne's girlfriend Kate Cassidy.

Watch in full here: https://t.co/on9AcmYH7T pic.twitter.com/aKsg8LH9U7 — The Sun (@TheSun) February 5, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

Así se enteró Kate Cassidy de la muerte de Liam Payne

Dentro de su relato, la modelo estadunidense narró cómo vivió el momento en el que uno de los amigos de Payne le notificó sobre la inesperada partida del ex integrante de ‘One Direction’.

“En ese momento, fue como si me quedara en blanco (…) Y me sentí como si me hubiera desmayado por completo. Cuando descubrí oficialmente que la noticia era cierta, me sentí entumecida. Traté de llamarlo. Llamé a casi todo el mundo”, expresó visiblemente afectada.

Liam Payne falleció el 16 de octubre del 2024, a sus 31 años de edad, esto tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Si bien el famoso falleció de manera inmediata como resultado de la caída, los resultados toxicológicos que se le efectuaron revelaron que había un cóctel de drogas en su torrente sanguíneo. Este incluía benzodiazepina, cocaína, crack y un conjunto de sustancias conocido como cocaína rosa o “tusi”.

Seguir leyendo:

• Así fue el homenaje a Liam Payne en los Grammy

• Brit Awards: One Direction podría reunirse para rendir homenaje a Liam Payne

• Se confirma la causa de muerte del cantante Liam Payne