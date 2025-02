Así fue el homenaje a Liam Payne en los Grammy

A poco más de tres meses de su muerte, Liam Payne tuvo un sentido homenaje en la edición 67 de los premios Grammy, que se celebraron este domingo en Los Ángeles.

El tributo al ex One Direction comenzó con un video con imágenes de Payne sobre el escenario mientras se escuchaba una voz en off que decía: “Nunca esperé que nada de esto sucediera… Todavía lo pienso. Hemos hecho cosas increíbles”.

Tras el video, Chris Martin apareció sobre el escenario para intrepretar “All My Love” al piano mientras en la pantalla aparecían imágenes de otros famosos que fallecieron en el último año como Kris Kristofferson, Tito Jackson, Toby Keith, entre muchos otros.

Asimismo, el segmento In Memoriam tuvo un homenaje especial para el productor Quincy Jones, quien murió el pasado 3 de noviembre, a cargo de Cynthia Erivo, Herbie Hancock, Jacob Collier, Janelle Monáe, Lainey Wilson, Will Smith y Stevie Wonder.

¿De qué murió Liam Payne?

El pasado 16 de octubre, Liam Payne fue hallado sin vida fuera de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia de Payne, el exintegrante de One Direction falleció de un politraumatismo. El cantante británico sufrió hemorragia interna y externa, informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Asimismo, la autopsia al cantante reveló que había varias sustancias en su organismo, incluido el éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como “cocaína rosa”, según TMZ.

Liam Payne, de 31 años, saltó a la fama con la boy band One Direction, que integró junto a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. En 2017, luego de que la banda se disolvió, el cantante firmó un contrato de grabación con Republic Records y lanzó “Strip That Down” como el sencillo principal de su álbum debut como solista.

