¡Repasa los mejores momentos de los Grammy 2025!

Los Grammy iniciaron dejando grandes momentos, en su 67.ª entrega anual están enfocando su mensaje en las personas afectadas por los incendios en California y también están dejando una gran expectativa.

Este año, las dos grandes rivales son Beyonce y Taylor Swift, las dos estrellas se enfrentan en la categoría más importante. Por lo pronto, ¡estos son los mejores momentos hasta ahora!

El dúo de hermanos Billie Eilish y FINNEAS hacen su entrada

Los hermanos Billie Eilish y FINNEAS llegaron a los Grammy ¡listos para ganar premios! En la edición pasada, se llevaron el galardón por su canción ‘What Was I Made For?’, la cual formó parte de la banda sonora de la película ‘Barbie’.

Este año, está nominada por su disco ‘Hit Me Hard and Soft’ y su canción ‘Birds of a feather’ podría ser la ‘canción del año’.

Kanye West hace su aparición después de casi 10 años

Kanye West sorprendió en la entrega de premios. Es la primera aparición del cantante después de 10 años. Esta vez, apareció con su esposa Bianca Censori, el domingo en Los Ángeles.

Kanye West y Bianca Censori durante su presentanción en los Grammy 2025.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Bianca lució un atuendo controversial, como es de costumbre, mostrando gran parte de su piel debido a su maya transparente y sin ropa interior.

Chappell Roan hace su aparición después de su gran éxito

Una de las estrellas del momento, sin duda, es Chappell Roan. La joven estrella está disfrutando de su éxito y puede resultar ser una de las ganadoras. Durante su paso por la alfombra expresó: “Es divertido, me estoy divirtiendo”,

“No me tomo muchas cosas en serio, pero lo que sí me tomo muy en serio es la comunidad de Los Ángeles. Perdimos mucho. Mi comunidad se perdió, así que me lo tomo muy en serio“, dijo Roan en la alfombra roja de los Grammy durante la transmisión en vivo de Associated Press.

Entre los primeros ganadores están Miley Cyrus y Sabrina Carpenter

Aunque el espectáculo principal aún no ha comenzado, algunos de los grandes momentos se los robó Beyonce y Miley Cyrus, ambas ganaron en la categoría “mejor interpretación country” con su canción ‘II Most Wanted’, la pieza forma parte del disco de Beyonce ‘Cowboy Carter’

Por su parte, Sabrina Carpenter se llevó a casa la “mejor interpretación pop solista” por su mega éxito ‘Espresso’. Además de eso, interpretó su canción ‘Father’ en la ceremonia previa al show televisivo y se llevó toda la atención.

