Kate Cassidy rinde homenaje a Liam Payne en su primer aniversario luctuoso

El 16 de octubre de 2024, la escena musical y miles de personas alrededor del mundo se paralizaron con la noticia del fallecimiento del cantante Liam Payne, quien perdió la vida tras una caída en el hotel que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Es en su primer aniversario luctuoso que su novia, Kate Cassidy, reapareció en redes sociales con un desgarrador mensaje en el que expresó su dolor ante su ausencia.

La modelo e influencer tomó su plataforma de Instagram para colocar una fotografía inédita junto al ex integrante de One Direction, así como una breve y emotiva dedicatoria con la que honró su memoria.

“Hoy se cumple un año completo sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño, Liam”, escribió Kate Cassidy para acompañar la postal en blanco y negro que no tardó en dar de qué hablar entre los millones de internautas que conforman su comunidad digital.

Y es que para la mayoría de sus seguidores, esta fecha tampoco pasó inadvertida, motivándolos a dejar mensajes de aliento a la estadounidense; algunos de ellos son: “Él está contigo por siempre, ¡debe estar tan orgulloso de ti!”, “1 año desde que nuestras vistas cambiaron por completo… se siente como si nunca dejará de doler” y “Te envío mucho amor el día de hoy. Él siempre está contigo y nunca te abandona”, por mencionar algunos.

Cabe mencionar que días previos al aniversario luctuoso de Liam Payne, Kate Cassidy dejó claro su deseo de mantenerse alejada de los reflectores para poder vivir su luto sin miedo a las críticas: “Sé que no podría comprometerme a nada ese día. Lo pasaré tranquila, recordando a Liam”, indicó.

Para finalizar, la también modelo agregó: “El dolor llega en olas. No importa lo que haga, siempre hay comentarios. Si hago este video, la gente dirá ‘claro, tenía que hacerlo’; si no lo hiciera, dirían ‘¿por qué no está llorando en la cama?'”.

Seguir leyendo:

• Kate Cassidy recordó a Liam Payne en el día que habría sido su cumpleaños

• Building the Band: Netflix estrenará último proyecto de Liam Payne

• Novia de Liam Payne no planea hacer ningún reclamo tras quedar fuera del testamento del cantante