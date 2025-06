Kate Cassidy, novia de Liam Payne, lanza desgarrador mensaje a ocho meses de su muerte

El 16 de octubre de 2024 es una fecha imborrable en la memoria de millones de personas alrededor del mundo, pues se trata del día en que el cantante Liam Payne perdió la vida tras una caída en el hotel que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Y es a ocho meses de dicha tragedia que su pareja, Kate Cassidy decidió honrar su memoria con un emotivo mensaje que no tardó en viralizarse en redes sociales.

La querida influencer plasmó sus emociones en una desgarradora reflexión donde dejó ver lo mucho que extraña al ex integrante de One Direction, argumentando que les faltó mucho por hacer: “Hoy hace 8 meses, perdí a mi mejor amigo y a alguien con quien pensaba que tenía mucho más tiempo y vida para compartir”, inició la joven.

Cassidy hizo hincapié en las cualidades que la hicieron enamorarse del intérprete de temas como “Moments” y “One thing”: “Liam era el tipo de persona que empezarías a extrañar en el momento en que salías por la puerta. Incluso al salir de casa por unas horas, me encontré corriendo a casa para estar con él otra vez por emoción“, añadió.

Es por esta razón que a pesar del paso del tiempo, su partida se mantiene como una herida constante en su vida: “Ahora enfrentar la realidad de que vivo en un estado constante de extrañarte es algo que todavía no puedo entender completamente. Sabiendo que no puedo volver a casa y verte, escuchar tu voz o sentir tu abrazo, es un tipo de dolor que no puedo expresar completamente con palabras”, lamentó dentro de su post de Instagram.

Sin embargo, confesó que su motivación más grande es el ejemplo de resiliencia y perseverancia que él le brindó día con día durante el tiempo que convivieron juntos: “Estoy tratando de vivir mi vida lo mejor que puedo por ahora y vivirla por ti. Te extraño más de lo que las palabras pueden decir”, destacó.

Kate Cassidy finalizó este homenaje escrito afirmando: “Un día, te volveré a ver, y tendré tanto que contarte. Hay mucho para ponerse al día. Te amo mi ángel❤️444”.

A la par de este mensaje, la creadora de contenido en redes sociales colocó un par de fotografías de algunos momentos junto a Liam Payne, destacando una captura de pantalla en la que se aprecian mensajes enviados el mes de agosto de 2024, mismos en los que el famoso le expresaba lo mucho que la amaba.

