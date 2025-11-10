Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Quiénes serán las damas de honor?

Los preparativos para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron. La cantante estadounidense ya eligió a sus damas de honor.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a Taylor Swift revelaron que Selena Gomez y Gigi Hadid, mejores amigas de la cantante, serán sus damas de honor.

Selena Gomez será la dama de honor principal, aportando su experiencia tras su reciente boda con el productor Benny Blanco.

Por su parte, Gigi Hadid, también muy cercana a Swift, aceptó encantada formar parte del grupo de damas que participarán activamente en los preparativos y celebraciones previas a la unión matrimonial, según el medio estadounidense.

La ceremonia se celebrará en la mansión costera que Taylor Swift posee en Watch Hill, Westerly, Rhode Island, en el verano del próximo año.

A diferencia de otras celebridades que prefieren destinos europeos, la pareja quiere una boda íntima, por eso optó por realizar su boda en la mansión de la cantante, que ha sido renovada recientemente y cuenta con impresionantes vistas al mar.

La pareja hizo público su compromiso el pasado 26 de agosto con un dulce mensaje en Instagram que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

Desde entonces, se han mantenido algo reservados sobre los detalles de su boda, aunque su anuncio ha generado gran expectativa en medios y fans alrededor del mundo.

