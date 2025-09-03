Travis Kelce sobre su compromiso con Taylor Swift: “Todavía me emociono”

Esta semana, Travis Kelce habló por primera vez sobre su compromiso con la superestrella mundial Taylor Swift durante una edición especial de su podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce.

En la emisión, Kelce describió el anunciar su compromiso como un momento “emocionante” y “sorprendente”.

El jugador de fútbol americano también contó que la primera que se refirió a Taylor Swift como su prometida en un evento reciente fue algo muy emocionante y especial para él.

“Fue la primera vez que la presenté así frente a mis compañeros y fue genial. Todavía me emociono, son momentos emocionantes”, dijo.

Kelce también compartió un consejo sobre cómo vivir ese instante tan especial: “Uno debe conocer bien a su pareja, entender para quién lo hace y no permitir que las expectativas ajenas influyan en cómo se vive ese instante”.

La semana pasada, Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al anunciar en redes sociales que se habían comprometido tras dos años de relación.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, anunció la pareja en una publicación compartida en sus cuentas de Instagram.

En las imágenes, Swift también mostró el anillo que le dio Kelce, una pieza con un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada diseñada en conjunto por Kindred Lubeck y Kelce.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de Taylor Swift, quien actualmente prepara el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su experiencia tras los escenarios de su exitosa gira mundial The Eras Tour.

Seguir leyendo:

· ¿Taylor Swift en el Super Bowl? Las claves que la vinculan al espectáculo de medio tiempo

· Taylor Swift rompe récords con su aparición en el podcast New Heights Show

· Todo lo que Taylor Swift ha dicho sobre The Life of a Showgirl