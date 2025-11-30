Se revelan algunos planes de Taylor Swift para su despedida de soltera

La cantante y compositora Taylor Swift está preparando el que será, sin duda, uno de los eventos más comentados del año: su boda con el astro del fútbol americano Travis Kelce.

Y para celebrarlo, la ganadora del Grammy tiene planeado vivir una experiencia única junto a sus amigas más cercanas: no una, sino varias despedidas de soltera en distintos lugares del mundo.

De acuerdo con información exclusiva del US Sun, el círculo íntimo de Swift, que incluye a figuras como Selena Gomez, Gigi Hadid, Brittany Mahomes y Sophie Turner, está organizando entre tres y cuatro viajes o escapadas que servirán como preludio a la boda.

¿Cuáles serían los destinos?

Los planes, según la publicación, incluirían algunos de los lugares favoritos de la artista, como Nashville (Tennessee), la ciudad de Nueva York, Italia y las Bahamas. El objetivo de estas escapadas no es solo la celebración, sino también fortalecer la amistad y disfrutar del proceso de planificación de la boda en entornos relajantes y exclusivos.

“El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso y también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, afirmó una fuente cercana al grupo.

Según los informes, las damas de honor, junto con Donna Kelce, madre de Travis, han estado profundamente involucradas en la organización. La fuente reveló que han mantenido comunicación constante durante las últimas semanas a través de llamadas, mensajes de texto y videollamadas, demostrando un compromiso con la fiesta.

De hecho, se reveló que Selena Gomez, quien recientemente se casó con Benny Blanco, está especialmente entusiasmada por aportar ideas y sugerencias para que la boda de su mejor amiga sea una experiencia inolvidable.

Algunas expectativas sobre la boda

Tras comprometerse en agosto después de dos años de relación, Swift y Kelce están considerando opciones magníficas para su enlace nupcial. Entre los lugares que están en la lista están el exclusivo Ocean House Hotel en Rhode Island o Blackberry Farm en Tennessee, con la posibilidad de incluir también una celebración en una isla privada.

Días después del anuncio del compromiso de los dos, el 26 de agosto, se pensó que sería una boda íntima, pero la misma Taylor Swift mencionó que quería que fuese un gran evento.

