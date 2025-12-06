Taylor Swift y sus planes de despedida de soltera: destinos que marcan su historia

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, anunciada el pasado 26 de agosto, ya promete convertirse en el evento del año 2026. Pero mientras los fans especulan sobre la ceremonia, nuevos detalles revelan que la cantante está organizando varias despedidas de soltera alrededor del mundo, cada una tan espectacular como su carrera.

Taylor Swift tendrá entre tres y cuatro despedidas de soltera

De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por The Sun y The US Sun, Taylor no tendrá una despedida común, sino un calendario completo de celebraciones, diseñadas con su toque emocional, íntimo y cinematográfico.



Sus damas de honor, Selena Gomez y Gigi Hadid, están profundamente involucradas en la planeación, junto con Andrea Swift y Donna Kelce.



El grupo trabaja en al menos tres o cuatro escapadas estilo “girls trip”, todas en destinos que han marcado la vida de la cantante.

Nashville: la parada más sentimental

Una de las primeras celebraciones ocurrirá en Nashville, ciudad donde Taylor construyó su carrera y mantiene grandes vínculos. Esta despedida tendrá un ambiente nostálgico, pensado para reconectar con sus raíces antes de dar el gran paso hacia el matrimonio.

Nueva York: elegancia, glamour y fiestas nocturnas

Nueva York, su hogar adoptivo, será otro punto clave del tour. Entre rooftops privados, spas de lujo y cenas sofisticadas, las amigas de Taylor planean un festejo glamuroso al estilo de las icónicas fiestas del 4 de julio que la cantante solía organizar.

Italia: romanticismo europeo como parte del viaje

El grupo también contempla viajar a Italia, uno de los destinos favoritos de Taylor. Los planes incluyen paseos en barco, visitas a viñedos, cenas al atardecer y experiencias que mezclen romance, gastronomía y paisajes de película.

Bahamas: descanso, privacidad y mar turquesa

Para equilibrar tanta emoción, las damas de honor consideran una parada en las Bahamas, donde Taylor podría disfrutar de días de relajación, sol y absoluta privacidad antes de la boda.

Selena Gomez y Gigi Hadid lideran la organización

Las fuentes aseguran que Selena Gomez es una de las más involucradas, aportando ideas desde su experiencia como recién casada. Gigi Hadid, Andrea Swift y Donna Kelce también participan activamente en la planificación.



El grupo sostiene reuniones constantes por mensajes, llamadas y videollamadas.





“El objetivo es divertirse, conectarse y disfrutar el proceso”, compartió una fuente cercana, afirmando que para ellas Taylor es “prácticamente una hermana”.

La boda será un evento de tres días

Aunque la fecha no ha sido confirmada, la boda se extenderá de viernes a domingo, con momentos íntimos, música y una lista de invitados repleta de estrellas.



Recientemente se reveló que Taylor y Travis están interesados en una mansión de $32 millones de dólares en Rhode Island, donde la cantante planea diseñar un jardín especial con sus flores favoritas.

