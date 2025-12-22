¿Efecto Taylor Swift? Travis Kelce está a la cabeza de las votaciones en el Pro Bowl 2026

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift, lidera por segundo año consecutivo las votaciones para el Pro Bowl de la NFL, que se celebrará el próximo 3 de febrero. A pesar de que el ala cerrada de 36 años vive una de las campañas menos productivas de sus 13 temporadas en la liga, su popularidad entre los aficionados sigue siendo dominante.

Kelce arrasa en la votación rumbo al Pro Bowl

Kelce encabeza la votación con 420.000 votos, una cifra que lo coloca con amplia ventaja sobre Josh Allen, ‘quarterback’ de los Buffalo Bills, quien ocupa el segundo puesto con 263.127 sufragios. El resultado refleja el peso mediático y deportivo del jugador de Kansas City, que continúa siendo uno de los rostros más reconocidos de la NFL.

La relación con Taylor Swift disparó su popularidad mundial

Además de los tres títulos de Super Bowl que Travis Kelce ganó con los Chiefs, su figura alcanzó una dimensión global desde que a finales de 2023 se dio a conocer su relación con la estrella del pop. La presencia de Taylor Swift en los partidos de Kansas City impulsó notablemente el interés por el ala cerrada.

En septiembre de ese año, las ventas del jersey número 87 se incrementaron un 400 por ciento tras las apariciones de la cantante en los juegos de los Chiefs para apoyar a su novio.

El compromiso elevó el impacto comercial del ala cerrada

El 27 de agosto pasado, luego de que Kelce y la cantante anunciaron su compromiso a través de su cuenta de Instagram, publicación que generó más de 28 millones de ‘me gusta’ en menos de 24 horas, las ventas de la camiseta del jugador registraron un nuevo incremento del 200 por ciento.

La NFL amplió su audiencia femenina gracias a Kelce y Swift

Según datos de Nielsen, empresa global de medición y análisis de audiencias, la llegada de Swift a la vida de Travis Kelce y su presencia en los juegos de los Chiefs y de la NFL atrajo a la audiencia femenina de entre 12 y 17 años, con un crecimiento del 53 por ciento en este sector, uno de los aumentos más significativos en los últimos años para la liga.

Una carrera histórica en la NFL

Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, llegó a la liga reclutado por los Chiefs en la tercera ronda del Draft 2013. El jugador originario de Westlake, Ohio, estableció varios récords de la NFL, entre los que destacan el de más recepciones en ‘playoffs’, con 174; mayor número de recepciones de anotación en postemporada para un ala cerrada, con 20; y el mayor número de yardas acumuladas en una temporada en su posición, con 1,416.

Kelce busca su undécima convocatoria al Pro Bowl

El ala cerrada suma 10 selecciones al Pro Bowl y cuatro designaciones All-Pro, y ahora apunta a su undécima aparición en el Juego de Estrellas. Las plantillas de los equipos de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana que se enfrentarán en el Pro Bowl del 3 de febrero se anunciarán este martes.

