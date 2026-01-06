Pateador mexicano Jesús Gómez se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

El pateador mexicano Jesús Gómez dio un paso clave en su carrera deportiva al declararse elegible para el Draft 2026 de la NFL. El jugador, nacido en Puebla y quien disputó la más reciente temporada del futbol americano colegial con los Arizona State Sun Devils, hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde agradeció a su entorno más cercano y a las instituciones que formaron parte de su desarrollo.

“Estoy orgulloso de anunciar que me declararé [elegible] para el Draft 2026 de la NFL”, escribió Gómez en su mensaje, en el que también mencionó a su familia, compañeros de equipo, entrenadores y a la Universidad de Arizona State por el respaldo recibido durante su etapa universitaria.

Su decisión llega después de una temporada en la que tuvo participación constante con los Sun Devils. Durante la campaña, el pateador mexicano convirtió el 73 por ciento de sus intentos de gol de campo y fue perfecto en los puntos extra, al acertar el 100 por ciento de sus oportunidades. Números que, si bien no lo colocan entre los líderes nacionales, sí reflejan regularidad en una posición donde la consistencia suele ser determinante para dar el salto al profesionalismo.

Una trayectoria marcada por distancia y versatilidad

Más allá de los porcentajes, Jesús Gómez dejó momentos puntuales que llamaron la atención durante la temporada. Su gol de campo más largo fue de 54 yardas y lo consiguió ante los Duke Blue Devils, en la derrota 42-39 de Arizona State en el “Tony the Tiger Sun Bowl”, disputado el pasado 31 de diciembre. En un escenario de alta exigencia, el mexicano mostró alcance y fortaleza en la pierna derecha.

Además, aportó en una jugada poco habitual para un pateador. Gómez completó una conversión de dos puntos al conectar un pase con el ala cerrada Cameron Harpole, en una jugada de engaño que evidenció su capacidad para ejecutar más allá de las patadas tradicionales.

Antes de su etapa con Arizona State, el pateador mexicano jugó durante cuatro temporadas con los Eastern Michigan Eagles. En ese periodo dejó una marca histórica para la institución, al romper el récord del gol de campo más largo en la historia de la universidad con una patada de 57 yardas, un registro que todavía se mantiene.

El siguiente paso en su camino será el Draft 2026 de la NFL, que se celebrará en la ciudad de Pittsburgh del 23 al 25 de abril. Ahí, las 32 franquicias de la liga evaluarán a los prospectos disponibles y Jesús Gómez espera escuchar su nombre como uno de los seleccionados.

Por ahora, el mexicano ya dejó clara su meta. “Estoy orgulloso de anunciar que me declararé (como elegible) para el Draft 2026 de la NFL”, reiteró en sus redes sociales, marcando el inicio de una nueva etapa con la mira puesta en llegar al máximo nivel del futbol americano profesional.



Sigue leyendo:

· Myles Garrett establece récord de capturas en una temporada de NFL

· Tom Brady cree que podría volver a la NFL aún con 48 años

· Andy Reid dispuesto a continuar como entrenador de Kansas City Chiefs en 2026