Mike Tomlin deja a los Steelers tras 19 años y un récord histórico en la NFL

Mike Tomlin dejó este martes su cargo como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, poniendo fin a una era de 19 temporadas consecutivas sin registro perdedor, una marca sin precedentes en la NFL.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial del propietario del equipo, Art Rooney II, quien destacó el impacto histórico del coach de 53 años.

“Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dejar su cargo como entrenador. Estoy sumamente agradecido con Mike por todo el arduo trabajo, la dedicación y el éxito que hemos compartido. Su historial de nunca tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se repetirá”.

Statement from Steelers President Art Rooney II on Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/1g5iqKi9MN — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 13, 2026

Una salida acordada y un futuro abierto para Mike Tomlin

La salida de Mike Tomlin no se produjo por despido, sino como resultado de un acuerdo entre ambas partes, lo que le permite evaluar distintos caminos profesionales. El entrenador podrá optar por tomarse un año sabático, dirigir a otro equipo de la NFL o incorporarse como analista de televisión, sector en el que ya cuenta con varias ofertas.

La decisión llegó tras la contundente derrota de los Steelers por 6-30 ante los Houston Texans, resultado que significó la eliminación en la ronda de comodines de la AFC durante los playoffs de la NFL.

El legado de Tomlin en Pittsburgh

Art Rooney II profundizó en el impacto de Tomlin dentro de la franquicia, resaltando su constancia competitiva y sus logros deportivos.

“Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y aprecio que siento por el entrenador Tomlin. Guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato en el Super Bowl XLIII, llegó a los ‘playoffs’ 13 veces en 19 años, incluyendo ocho títulos en la AFC Norte”, agregó el dueño de los Steelers.

Desde su llegada en 2007, Mike Tomlin acumuló un impresionante récord de 193 triunfos, 114 derrotas y dos empates en temporada regular. En playoffs, su marca fue de 8 victorias y 12 derrotas, con un título de Super Bowl que consolidó su estatus como uno de los entrenadores más exitosos de la liga.

Statement from Mike Tomlin: pic.twitter.com/66O3ktES2m — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 13, 2026

Steelers y una NFL marcada por cambios de entrenadores

La salida de Tomlin convierte a los Pittsburgh Steelers en el séptimo equipo de la NFL que cambia de entrenador tras el cierre de la actual campaña.

El primer movimiento se dio con Raheem Morris, quien dejó a los Atlanta Falcons tras no clasificar a postemporada. Posteriormente, Kevin Stefanski fue separado de los Cleveland Browns después de seis temporadas.

A ellos se sumaron Pete Carroll, despedido de Las Vegas Raiders, y Jonathan Gannon, quien salió de los Arizona Cardinals, ambos tras campañas perdedoras.

El martes, John Harbaugh se unió a la lista de entrenadores disponibles tras 18 años al frente de los Baltimore Ravens, y un día después Mike McDaniel se convirtió en el sexto, luego de no llevar a los Miami Dolphins a los playoffs.

Con la salida de Mike Tomlin, la NFL cierra uno de los capítulos más estables y exitosos en la historia reciente de los entrenadores en jefe, mientras Pittsburgh inicia la búsqueda de un sucesor capaz de sostener una tradición ganadora única.

Mike Tomlin stepping down as head coach of Steelers after 19 seasons. pic.twitter.com/eWwwl65eEc — NFL (@NFL) January 13, 2026

