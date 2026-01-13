Aaron Rodgers no sabe si se retirará después de la eliminación de Pittsburgh en playoffs

Aaron Rodgers, quarterback de los Pittsburgh Steelers, afirmó este lunes que no tomará una decisión apresurada sobre su futuro en la NFL, luego de la eliminación de su equipo ante los Houston Texans en la ronda de comodines de la Conferencia Americana.

“No voy a tomar decisiones emocionales. Ahora estoy decepcionado de terminar así; fue un gran año en el que superamos mucha adversidad y en el que me divertí mucho; fue muy bueno venir y ser parte de este equipo. Hoy es aburrido estar sentado con la temporada terminada”, aseveró Rodgers al final del juego que perdieron 6-30 ante Houston.

Una noche complicada para Aaron Rodgers en playoffs

El experimentado mariscal de campo tuvo una actuación discreta en el partido decisivo. Aaron Rodgers lanzó apenas para 146 yardas, fue capturado en cuatro ocasiones y sufrió una intercepción ante la presión defensiva de los Texans.

Pese a la derrota, Rodgers hizo historia al convertirse en uno de los pocos quarterbacks en iniciar un juego de playoffs de la NFL con más de 40 años, uniéndose a Tom Brady, Drew Brees y Brett Favre, un grupo exclusivo desde 1950.

Rodgers destaca su etapa con los Steelers

Más allá del resultado, el quarterback se mostró satisfecho por lo vivido con Pittsburgh, al considerar esta temporada como una de las más divertidas de su carrera, incluso después de sus 18 años con los Green Bay Packers.

“Tuve la suerte de jugar en Green Bay, una ciudad increíble para el fútbol americano durante 18 años; ahora ha sido un regreso realmente hermoso en esta ciudad tan especial y con tanta tradición. Solo hay que mirar el estadio esta noche y ver a los aficionados. Estoy agradecido de jugar aquí”, concluyó.

Una carrera histórica en la NFL

Aaron Rodgers llegó a la NFL tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2005 por los Green Bay Packers, franquicia con la que conquistó el Super Bowl XLV y fue nombrado Jugador Más Valioso del partido.

Luego de casi dos décadas en Green Bay, el 10 veces Pro Bowl pasó a los New York Jets en la temporada 2023. Su debut generó enorme expectativa, pero una rotura del tendón de Aquiles en la primera jugada de la semana uno lo dejó fuera el resto del año.

De los Jets a los Steelers y un futuro incierto

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada regresó en la campaña 2024, aunque no logró llevar a los Jets a los playoffs tras una marca de cinco ganados y 12 perdidos.

Para la temporada 2025, Rodgers firmó con los Pittsburgh Steelers, aunque tras la eliminación no dejó claro si este será el cierre definitivo de una trayectoria legendaria en la que impuso varios récords de la NFL, entre ellos el índice de pasador más alto (122.5 en 2011) y el porcentaje de intercepciones más bajo (1.4%), con al menos 1.500 intentos de pase.

Por ahora, el futuro de Aaron Rodgers permanece abierto, mientras la NFL espera saber si una de las figuras más influyentes de su era decide escribir un último capítulo o poner punto final a su carrera histórica.

