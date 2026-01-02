Captan a Tom Brady muy cerquita de la influencer Alix Earle, quien es 23 años menor

El ex mariscal de campo Tom Brady, quien estuviera casado con Gisele Bündchen, dio mucho de qué hablar durante los festejos de Año Nuevo, luego de que fuera captado muy bien acompañado de Alix Earle, una joven influencer.

En una serie de videos, dados a conocer por el portal TMZ, se ve a ambos entre los asistentes a una fiesta celebrada el 31 de diciembre en un club de St. Barths.

En los materiales se aprecia al exjugador de los Patriotas de Inglaterra y a la joven influencer, a quien le lleva 23 años, platicando y bailando muy cerquita, lo que no pasó desapercibido entre los asistentes a la celebración, quienes tomaron sus teléfonos celulares e inmortalizaron el momento.

En uno de los videos se aprecia el instante en que Tom le sonrió a la joven, quien aprovechó la cercanía para decirle algo al oído, mientras le acariciaba la espalda.

Hasta el momento se desconoce el tipo de relación que existiría entre ambos, pues ninguno de los dos ha roto el silencio, ni tampoco ha surgido información que confirme o desmienta una posible relación sentimental, pero no sería de extrañar que muy pronto se conozcan mayores detalles.

Lo que sí es una realidad es que ambos están solteros, pues ella terminó recientemente su relación de dos años con Braxton Berrios, jugador de los Houston Texas, mientras que Brady no ha encontrado a su media naranja tras su mediático divorcio de Gisele Bündchen, aunque las conquistas o prospectos no le han faltado.

¿Quién es la joven con la que vieron a Tom Brady?

Es una joven influencer nacida en Monmouth, en Nueva Jersey. Es hijastra de la política Ashley Dupré y la mayor de cinco hermanos.

Saltó a la fama, en el 2022, durante sus años como estudiante de la Universidad de Miami. En aquel entonces lanzó una serie de videos que nombró ‘Get Ready With Me’, con lo que le dada a sus seguidores de TikTok una serie de consejos muy útiles para su día a día.

En 2023 la revista Forbes la incluyó Forbes 30 Under 30 y también lanzó ‘Hot Miss With Alex Earle’, su propio podcast.

