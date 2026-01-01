Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado

El músico Brian King Joseph, conocido por su participación en ‘America’s Got Talent’ en 2018, presentó una demanda en el Tribunal Superior de California contra Will Smith y Treyball Studios Management, Inc., alegando acoso sexual, despido injustificado y represalias.

La demanda, presentada el 30 de diciembre, detalla que Joseph fue invitado a unirse a la gira mundial de ‘Smith Based on a True Story: 2025’ en noviembre de 2024. Según el documento, citado por la revista People, Smith “estaba preparando deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual”.

De acuerdo a lo detallado, el incidente ocurrió en marzo de 2025 durante una parada en Las Vegas. Joseph afirma haber descubierto que alguien había entrado en su habitación de hotel sin señales de fuerza. Entre los objetos encontrados se incluía una nota manuscrita que decía: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, firmada por “Stone F” con un corazón dibujado, junto con toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con nombre de otra persona, un pendiente y documentación hospitalaria de una persona desconocida para Joseph.

Tras reportar el incidente al personal del hotel, a la policía local y al equipo de gestión de Smith, Joseph alega que fue “humillado” por un miembro del equipo de la gira y posteriormente despedido. Según la demanda, otro violinista fue contratado para reemplazarlo.

La denuncia sostiene que estos eventos causaron a Joseph “grave angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación”, así como trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales.

Contexto y trayectoria de Joseph

Brian King Joseph, originario de Washington D.C., alcanzó notoriedad como finalista en la temporada 13 de America’s Got Talent en 2018. En diciembre de 2024, publicó en Instagram un video tocando el violín en lo que describió como la primera noche de su gira con Smith.

Esta denuncia se produce después de que el exsocio Bilaal Salaam (también conocido como Hermano Bilaal) presentara una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith el 1 de diciembre, alegando amenazas verbales. Fuentes cercanas a la pareja calificaron esas acusaciones como “tonterías” y describieron a Salaam como un “oportunista”, según detalló People.

Hasta el momento, los representantes de Will Smith no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda presentada por Joseph. El caso continúa su curso en el sistema judicial de California.

Seguir leyendo: