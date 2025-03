Will Smith recuerda en su nuevo álbum el incidente con Chris Rock

El 28 de marzo Will Smith lanzó Based On a True Story, el álbum con el que regresa a la escena musical luego de 20 años. Casualmente, el track que más ha llamado la atención no es el sencillo “Beautiful Scars”, sino “Int. Barbershop-Day”, con el que comienza el disco.

Will Smith rechazó la idea de que RuPaul apareciera en un episodio de la serie “The Fresh Prince of Bel Air”

En dicha canción, se escucha a DJ Jazzy Jeff y a la cantante B. Simone hablar con Smith sobre temas de su vida personal que han causado polémica en los últimos tres años, especialmente lo que sucedió en la entrega de los premios Oscar en marzo de 2022, cuando Will abofeteó al comediante Chris Rock tras una broma que éste hizo en la que mencionaba a Jada Pinkett Smith.

Will Smith comenta las declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su matrimonio

Luego de que se escucha una voz que dice: “Nunca lo voy a perdonar por esa m***** que hizo”, otra exclama: “Él y Jada están locos, ¿de qué estás hablando? Será mejor que no menciones el nombre de su esposa”.

Después, el rapero exclama orgulloso: “Me costó mucho, estoy de nuevo en la cima. Todos tendrán que aclimatarse. No pararé, mi m***** sigue caliente, aunque no me nominen”. Con ello, Will se refiere a las medidas que tomó la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas tras la agresión a Rock; ahora él no puede acudir a ningún evento relacionado con esa organización durante 10 años.

Hasta el momento, Based On a True Story no ha obtenido críticas favorables, pero todo se decidirá con el desempeño que el álbum tenga en las listas de ventas y descargas la próxima semana. El video de “Beautiful Scars” fue dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes trabajaron con Will Smith en las películas “Bad Boys For Life” y “Bad Boys: Ride Or Die”. El clip es una parodia a la cinta de 1999 “The Matrix”, y hasta el momento tiene más de seis millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: