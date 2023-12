Jada Pinkett asegura que cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio

El 27 de marzo de 2022, durante la ceremonia de los Premios Oscar, Will Smith protagonizó un incidente controvertido al subir al escenario y propinar una cachetada a Chris Rock, quien había hecho bromas sobre la alopecia de la esposa del actor, Jada Pinkett.

En una reciente entrevista con el medio Daily Mail, Jada Pinkett Smith comentó sobre el incidente, destacando que la “santa cachetada” de Will generó “muchas cosas positivas”. Inicialmente, la actriz confesó que estuvo a punto de no asistir a los Oscar ese año, pero se alegra de haberlo hecho, ya que, según ella, la bofetada desencadenó una serie de acontecimientos beneficiosos.

Durante la charla, Jada reveló que la cachetada la hizo reflexionar sobre su relación con Will Smith: “Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría a Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”.

La actriz también abordó la polémica sobre su intimidad con otra persona, señalando que en ese momento ella y Will no estaban juntos, pero que él no estaba preparado para que se revelara su separación. Explicó que mencionó el tema públicamente para enfrentarlo y asumir las consecuencias.

En cuanto a sus hijos, Jada afirmó que recibió apoyo, pero que tuvo que trabajar mucho para convertirse en la madre que deseaba ser. Además, aclaró que ella y Will han trabajado intensamente en los últimos 18 meses para reparar su relación y que, actualmente, están bien y más felices que nunca. Concluyó la entrevista afirmando que aquellos que no entienden su situación deberán apartarse, ya que su búsqueda de fortaleza en la relación ha sido exitosa.

Captan a Will Smith por segunda vez a lado de otra mujer que no es Jada Pinkett

Will Smith, protagonista de los titulares recientemente por la bofetada en los Premios Oscar que, según Jada Pinkett Smith, “salvó su matrimonio”, ha generado nuevas especulaciones. El actor fue visto en dos ocasiones durante el fin de semana en Art Basel Miami Beach, acompañado de una misteriosa mujer que ha levantado interrogantes sobre su identidad.

El actor, de 55 años, asistió al prestigioso evento después de su participación en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, donde abordó los errores a lo largo de los años, incluyendo los desafíos en su matrimonio. En Miami, los paparazzis captaron a Will junto a una joven que, a primera vista, sorprendió por su sorprendente parecido con Jada. Ambas mujeres compartían un estilo similar, con cabezas rapadas, gafas oscuras y monos completos.

Las imágenes reveladas hoy muestran a Smith y la enigmática mujer disfrutando de Art Basel, aunque procuraron mantener cierta distancia durante el evento. Sin embargo, al abandonar el Centro de Convenciones de Miami Beach, compartieron una limusina que los llevó a la popular pizzería Lucali, donde pasaron la tarde en compañía de amigos.

Aunque ni Will Smith ni Jada han comentado sobre estas recientes imágenes, llama la atención que, esta mañana, el medio inglés “Daily Mail” publicara una declaración de Jada Pinkett Smith. En la entrevista, la actriz de 53 años reveló que la bofetada en los Oscar le devolvió esperanzas a su matrimonio, reconociendo el lado protector de Will al enfrentar a Chris Rock por un comentario ofensivo sobre la alopecia de Jada.

Jada describe la bofetada como “milagrosa”, pues le hizo comprender que, a pesar de los problemas, nunca dejaría a Will. Aunque viven separados desde 2016, ambos insisten en que siguen juntos como familia. La situación actual de Will en Art Basel, acompañado de una mujer misteriosa, agrega capítulos a la saga de su vida personal, desatando nuevas especulaciones en los medios.

