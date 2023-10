Jada Pinkett Smith da a conocer que está separada de Will Smith desde 2016

La relación del actor y rapper Will Smith con su esposa Jada Pinkett Smith siempre ha sido objeto de polémica, y ahora ella se ha encargado de confirmar que desde 2016 viven separados; el divorcio no está entre sus planes y ya no hay un interés romántico entre ellos.

Pinkett Smith, de 52 años, confirmó lo anterior en una entrevista que le hizo Hoda Kotb para el programa “The Today Show” y en su libro de memorias Worthy, que actualmente promociona. Según la actriz, la relación se fracturó por muchas cosas, a pesar de varias reconciliaciones. “Creo que cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo. Estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona. Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en lo que sea. Y simplemente no he podido romper esa promesa”.

Aunque Will Smith presentó a Jada como su esposa la noche en la que obtuvo el premio Oscar como Mejor Actor (después de abofetear al comediante Chris Rock), lo cierto es que en ese momento ya tenían años de no ser pareja, pero ella atribuye su silencio a que no estaban preparados para darlo a conocer públicamente. “Todavía estábamos tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser compañeros, y con respecto a eso, cómo presentarlo a la gente”.

Will y Jada se casaron en 1997 y tienen dos hijos: Jaden y Willow, ambos cantantes; en 2020 Pinkett Smith se presentó en varios eventos con el cantante August Alsina, revelando posteriormente que tuvieron una relación de cuatro años y medio, con autorización del actor.

