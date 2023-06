Will Smith rechazó la idea de que RuPaul apareciera en un episodio de la serie “The Fresh Prince of Bel Air”

Will Smith comenzó su carrera como rapper en 1988, pero años después obtuvo fama mundial al actuar en el exitoso programa de televisión “The Fresh Prince of Bel Air”, que se transmitió de 1990 a 1996. Él escuchaba las propuestas de los productores en cuanto a detalles y bromas que se incluirían en el guión, así como los invitados al show, pero al parecer hubo una idea con la que no estuvo de acuerdo.

En una entrevista realizada para el libro Freaks, Gleeks, and Dawson’s Creek: How seven teen shows transformed television (Freaks, Gleeks, y Dawson’s Creek: Cómo siete programas juveniles transformaron la televisión) David Steven Simon, quien fungió como productor ejecutivo de “The Fresh Prince of Bel Air”, comentó que en 1993 él sugirió una aparición del drag queen RuPaul en un episodio, a lo que Smith se negó: “Lo recuerdo diciendo que sería realmente una mala idea, y le dije: ‘No, mira, escucha mi historia’, pero se negó, y siguió diciendo que era una mala idea. La razón por la que él diría que no es por su imagen. Punto”.

Lo que Will no imaginaba es que poco a poco la carrera de RuPaul despegaría, primero como cantante y 15 años después como conductor del programa “RuPaul’s drag race”, cuya popularidad a nivel mundial ha hecho que existan versiones del show en varios países. Hasta el momento el actor no se ha pronunciado ante las declaraciones de Simon, con quien trabajó durante mucho tiempo.

