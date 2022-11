Will Smith reaparece en televisión y habla sobre su polémica actitud en la pasada entrega de los premios Oscar

Will Smith está de regreso, pero sabe que la gente nunca olvidará la actitud que tuvo en la pasada ceremonia de entrega de los premios Oscar, agrediendo al cómico Chris Rock por una broma que éste hizo acerca de su esposa Jada Pinkett, lo cual tuvo consecuencias que empañaron la imagen pública del actor.

Ahora Smith acudió como invitado al programa de televisión de Trevor Noah, donde reflexionó sobre su comportamiento. “Fue una ira que había estado conteniendo durante un largo tiempo. Estaba pasando por ciertos problemas esa noche…eso no justifica para nada mi comportamiento”.

En un momento de la conversación Will comenzó a llorar y recordó cuando de niño veía a su padre golpear a su madre. “Todo eso explotó en ese momento. No es algo que quiera ser…Sólo tenemos que ser amables el uno con el otro. Supongo que lo que más me dolió fue que tomé mi corazón e hice que la gente no la pasara bien. Entendí la idea cuando dicen que las personas lastimadas lastiman a las demás”.

Adicionalmente Will Smith promocionó su más reciente cinta “Emancipation” -que se estrenará en Estados Unidos el 2 de diciembre-, pero está consciente de que muchas personas pueden no estar listas para que regrese al cine y a la vida pública: “Lo entiendo completamente: si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo. El equipo de esta película ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo”.

También te puede interesar:

-“Emancipation”, la cinta que marca el regreso de Will Smith al cine, se proyectó por primera vez

-“Fue la broma más agradable que he hecho”, dijo Chris Rock al hablar sobre la bofetada de Will Smith