“Fue la broma más agradable que he hecho”, dijo Chris Rock al hablar sobre la bofetada de Will Smith

Han pasado varios meses desde que se llevó a cabo la 94a edición de los premios Oscar y a pesar de que hubo grandes producciones galardonadas aquella noche, el tema de conversación sigue siendo la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante su intervención de comedia.

Desde entonces existe el debate sobre si el golpe que dio el actor de Hollywood estuvo justificado. Ambos artistas famosos ya han salido públicamente a hablar sobre el tema; Will Smith se disculpó a través de un video en sus redes sociales y parece que busca continuar con su vida.

Chris Rock reveló recientemente que rechazó una muy buena oferta de la Academia de Hollywood para volver a conducir los premios Oscar en el 2023 y ahora volvió a tocar el tema durante un show de comedia en compañía de Dave Chapelle.

“¿Te dolió eso?”, preguntó Chapelle, refiriéndose al golpe de Will Smith. “Ese imbécil me golpeó por una broma estúpida. Fue la broma más agradable que he hecho en mi vida”, respondió Chris Rock de acuerdo con el Daily Mail.

El pasado 27 de marzo durante la premiación de los Oscar, Chris Rock hizo una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett. Will reaccionó de forma violenta y golpeo al comediante frente a todos los presentes y durante la transmisión en vivo.

“Will interpretó a una persona perfecta durante 30 años y de golpe, se arrancó la máscara y nos mostró que es igual de desagradable que el resto de todos nosotros. Y más allá de las consecuencias de lo que hizo, solo espero que no vuelva a ponerse esa máscara y deje a su verdadero rostro respirar”, dijo Chapelle.

También te pueden interesar:

–La popularidad de Will Smith se desploma, tras el incidente en el que golpeó a Chris Rock

–La compañía Netflix retoma la producción del filme biográfico de Will Smith

–“Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara”, dice Chris Rock sobre la bofetada de Will Smith