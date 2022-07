“Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara”, dice Chris Rock sobre la bofetada de Will Smith

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los momentos más comentados del año ha sido la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en el escenario de la última entrega de la ceremonia de premiación de los Oscar. La cachetada que el protagonista de “Soy Leyenda” le dio al comediante fue un tema de conversación importante en redes sociales por varias semanas.

Durante esos días, las discusiones en el internet se basaron en defender algunas de las partes de esta historia, que millones de personas vieron en sus televisores cuando en cámara se vio esta situación, después de que Chris Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

Desde ese momento, ambos han tomado caminos distintos con sus vidas. Will Smith se alejado del ojo público e incluso fue a un retiro para manejar el estrés después de que lo vetaran de La Academia. Al mismo tiempo se sabe que también está preparando la segunda parte de la popular película “Soy Leyenda”.

Por otro lado, Chris Rock supo aprovechar la polémica, para hacer una gira de shows de comedia en distintas ciudades de Estados Unidos y sumó muchas bromas sobre el episodio con Smith. Por el momento, el comediante no ha querido dar entrevistas sobre el tema y solamente ha hablado del tema en sus presentaciones

En uno de sus últimos shows en Nueva Jersey, Rock tocó el tema de cómo se sintió en los Óscars; “Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara. […] No soy una víctima, hijo de puta. No voy al hospital por un corte de papel”, citó el US Weekly.

Sin embargo, Will Smith publicó hace poco un video de cinco minutos disculpándose y aseguró que: “Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”.

También te pueden interesar:

–Chris Rock no se considera una “víctima” tras la agresión de Will Smith hacia él durante la entrega de los premios Oscar

–Te decimos cuáles han sido los actores mejores pagados de Hollywood en lo que va del 2022

–El hermano de Chris Rock tiene una teoría muy interesante sobre la bofetada de Will Smith al humorista