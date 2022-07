Will Smith por fin habla de la cachetada que le dio a Chris Rock y pide disculpas (VIDEO)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A unos meses de haber encabezado los titulares por la cachetada que propinó a Chris Rock, Will Smith sorprendió al público con un emotivo video en el que se disculpó con el comediante y reflexionó sobre su acción durante la gala de los Premios Oscar el pasado mes de marzo.

A través de su canal de Youtube, el protagonista de ‘King Richard’ calificó su comportamiento como “inaceptable” y le ofreció al comediante discutir sobre el incidente cuando él quiera, ya que hasta el momento se ha negado a dirigirle la palabra.

“Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, dijo Will Smith en el audiovisual que ya ha dado la vuelta al mundo. “No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas“, añadió.

Asimismo, el histrión libró de toda culpa a su esposa, la también actriz Jada Pinkett-Smith, y aseguró que actuó bajo su propio criterio. “Tomé una decisión por mi cuenta“, precisó. “Realmente me rompe el corazón haber robado y empañado tu momento”.

Will Smith también pidió el perdón de quienes se vieron afectados de manera indirecta, es decir, los espectadores y asistentes de la gala de los Premios Oscar. Argumentó que “no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí“.

“Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano. Y cometí un error. Y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mi*rda”, concluyó el famoso

