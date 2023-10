Will Smith comenta las declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su matrimonio

Recientemente la actriz Jada Pinkett Smith dio a conocer que desde hace siete años no vive con su aún esposo Will Smith, y que su decisión de ya no ser pareja la iban a revelar públicamente, pero todavía no se sentían preparados. Ahora el famoso rapper ha roto el silencio acerca de lo que Jada expone en su libro memorias Worthy, que actualmente promociona.

En un email que envió a The New York Times Will comentó que las revelaciones de Jada de una u otra forma “lo despertaron”, pues descubrió que la actriz vivió una vida más al límite de lo que él había imaginado: “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional, y puedes perder muy fácilmente tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

En recientes entrevistas Jada Pinkett Smith ha comentado que ella y Will Smith ya estaban separados la noche en la que él ganó el premio Oscar, minutos después de haberle dado una bofetada al actor Chris Rock. La estrella de películas como “Jason’s lyric” y “Collateral” también ha expuesto sus problemas con la alopecia y que siempre consideró al fallecido rapper Tupac Shakur como “su alma gemela”.

