Jada Pinkett Smith revela que Chris Rock la invitó a salir hace años

Jada Pinkett Smith ha dado a conocer muchos datos curiosos de su vida en su libro de memorias Worthy, que promociona actualmente, pero uno de los que ha causado más sorpresa es que el actor Chris Rock la invitó a salir hace años, durante un tiempo en el que corrió el rumor de que la actriz se divorciaría de su esposo Will Smith.

En una entrevista con People, Pinkett Smith, de 52 años, habló al respecto: “Creo que todos los veranos salían los reportes de que Will y yo nos íbamos a divorciar. Y ese verano en particular Chris me llamó y básicamente me dijo: “Me encantaría invitarte a salir”. Y yo le dije: “¿Qué quieres decir?” Él me dijo: “Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?” Yo dije: “No, Chris, esos son sólo rumores”. Estaba horrorizado, se disculpó mucho y eso fue todo”.

En aquel entonces Jada y Chris trabajaban haciendo las voces de personajes en la saga de películas de “Madagascar”, pero fue hasta 2022 cuando Will abofeteó al comediante durante la transmisión en vivo de la entrega de premios Oscar. Ella dice que no ha hablado con Rock desde entonces, pero que no le guarda ningún rencor: “Aquí está mi deseo: Sólo espero que se aclaren todos los malentendidos en torno a esto, y que pueda haber paz”.

