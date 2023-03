Chris Rock por fin habló de su conflicto con Will Smith, en su show de Netflix “Selective outrage”

Foto: Dimitrios Kambouris for NYFW: The Shows / Getty Images

Desde el año pasado se anunció que Chris Rock preparaba un show de comedia titulado “Selective outrage”, que sería transmitido en vivo por Netflix. Y tras el estreno del evento el 4 de marzo el comediante ya ha dado de qué hablar, pues sobre el escenario hizo muchas referencias al conflicto que hubo entre él y el actor Will Smith, quien le propinó una bofetada durante la pasada entrega de los premios Oscar luego de que Chris hiciera una broma sobre Jada Pinkett, la esposa de Will.

Rock no se limitó en cuanto a sus comentarios al ganador del premio de la Academia, llamándolo Suge Smith: “No soy una víctima. Nunca me verán llorando en (los programas de) Oprah Winfrey o Gayle King. Eso nunca va a suceder. Yo aguanté esa m****a como (Manny) Pacquiao…Todos dicen que “las palabras hacen daño”. Cualquiera que diga que las palabras hacen daño no ha sido golpeado en la cara…Todos saben lo que me sucedió, fui golpeado por Suge Smith hace como un año y la gente me pregunta: ‘¿Dolió?’ Aún duele. Tengo la canción “Summertime” sonando en mis oídos”.

Por momentos visiblemente molesto, Chris también dijo que el título del show fue inspirado por la bofetada y que él no tenía nada que ver con las aventuras amorosas que Pinkett Smith tuvo con otro hombre, tal y como lo dijo en un episodio de su programa “Red table talk”. Según él las cosas comenzaron a andar mal entre los dos desde 2016, cuando fue el conductor de la entrega de los premios Oscar y Jada llamó a un boicot por la falta de diversidad entre los nominados. “Yo hice bromas sobre eso y ella comenzó toda esta m****a”.

Chris Rock defendió el haberse quedado callado durante mucho tiempo, “porque tengo padres. Fui criado. ¿Y saben lo que mis padres me enseñaron? No pelees enfrente de los blancos”. Y a pesar de todo dijo que admira a Smith: “Amo a Will Smith, toda mi vida… él hace grandes películas. He apoyado a Will Smith toda mi vida. Apoyo a este hijo de ****. Y ahora veo (la película) “Emancipation” sólo para verlo sufrir y gritar”. “Selective outrage” ya está disponible en Netflix.

