Will Smith revive el escándalo de los Oscar en un rap: “Si me faltas al respeto, prepárate”

Will Smith está listo para hablar… pero esta vez, lo hace a través del rap. Durante una sesión del programa ‘Fire in the Booth’, el actor y rapero de 56 años sorprendió con una improvisación donde abordó momentos clave de su vida, incluyendo uno de los más polémicos: la bofetada que le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar en 2022.

La controversia estalló cuando, en pleno monólogo de la gala, el comediante Chris Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith —esposa de Will— haciendo referencia a la película G.I. Jane.

Lo que parecía un chiste inocente encendió una chispa: Will subió al escenario y abofeteó al presentador ante millones de espectadores. Luego, desde su asiento, gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”

El incidente generó un tsunami de reacciones. Smith fue duramente criticado, ofreció disculpas públicas y, finalmente, fue sancionado por la Academia con una suspensión de 10 años de futuras ceremonias.

¿Qué dice el rap de Will Smith?

Ahora, más de dos años después, Will retoma el tema a través de la música. En su freestyle dice:

“No soy de los que se comportan con malicia, y soy demasiado mayor para andar con juegos infantiles. Pero si dices locuras en el escenario y me faltas al respeto, prepárate para lo que viene“.

También lanza una línea que muchos interpretan como un dardo directo a Rock: “Los bromistas reparten lo que quieren, pero lloran cuando es el momento de recibirlo.”

Aunque el rap no parece una disculpa, sí representa una forma de expresión personal, donde Smith toma control del relato y expone su versión desde el arte. La bofetada en los Oscar fue, sin duda, un punto de quiebre en su carrera. Y este freestyle, más que una respuesta, parece una declaración.

Puedes escuchar el rap de Will Smith aquí:

Seguir leyendo: