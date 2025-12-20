Gisele Bündchen, ex de Tom Brady, se casó en secreto con Joaquim Valente en su casa

La modelo Gisele Bündchen, quien fuera pareja sentimental de Tom Brady, sorprendió a propios y extraños luego de que se diera a conocer que ya se casó con Joaquim Valente, quien es su pareja desde 2023.

La noticia sobre su boda la dio a conocer el portal Page Six, en donde se detalló que los tortolitos se casaron a principios de diciembre en una ceremonia secreta celebrada en su casa en Surfside, Florida.

De acuerdo al citado portal la celebración solamente contó con la presencia de algunos de sus amigos más cercanos y sus familiares.

Si bien Page Six no dio a conocer la fecha de su enlace, el portal TMZ sí lo hizo. Detalló que los recién casados obtuvieron la licencia matrimonial el 1 de diciembre y para el 3 de diciembre ya eran marido y mujer.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre su enlace y es que ninguno de los dos, ni sus invitados, dieron pistas de lo que sucedió a principios de mes en su hogar en Florida.

La historia de amor de la reconocida modelo y el instructor de jiu-jitsu comenzó después de que ella se refugiara en esa disciplina tras su mediática separación de Tom Brady con el fin de recuperar su equilibrio físico y emocional.

Tras un tiempo de tratarse, la pareja fue fotografiada por primera vez, en noviembre del 2022, durante un viaje que hicieron a Costa Rica en compañía de los hijos de ella, sin embargo, para aquel entonces solo eran amigos.

Luego de unos meses de especulaciones, la revista People confirmó que Gisele y Joaquim comenzaron a salir en junio del 2023, para febrero del 2025 recibieron a su primer hijo en común y en diciembre de ese mismo año decidieron unir su vida en matrimonio.

