Michelle Galván recibe Año Nuevo con su nuevo novio tras su separación de Fernando Guajardo

La presentadora Michelle Galván, quien forma parte de ‘Primer Impacto’, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una publicación sobre todo lo que vivió en el 2025.

En su galería, en la que incluyó varias fotografías y videos, la mamá de la pequeña Megan agradeció por las buenas cosas que le sucedieron en el año que acaba de concluir.

Entre esas cosas buenas que le pasaron está la nueva oportunidad que se dio en el amor tras su separación de Fernando Guajardo, quien fue su compañero de vida por más de 10 años y con quien cumplió su sueño de ser mamá.

“2025 gracias por todos los momentos tan maravillosos, los lugares increíbles, el amor inesperado, las memorias que se quedan en mí ♥️✨ Dios Gracias por darme tantas bendiciones… a seguir cumpliendo sueños! ✨🙌🥹🥰”, escribió la presentadora de Univision en la descripción de su publicación.

Sus palabras las acompañó de diversos materiales en los que aparece Megan, su hija, pero también tuvo muy presente a su novio, el empresario Andrés Asion, con quien cada vez se deja ver más junta, luego de que mantuviera lo suyo lejos de los reflectores.

La muestra de amor de Michelle hacia su hija y hacia su nuevo galán no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reconocieron la fortaleza con la que hizo frente a las complicaciones que le puso la vida en el 2024, en donde puso punto final a la historia de amor que había construido para toda la vida.

