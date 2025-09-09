Michelle Galván, presentadora de ‘Primer Impacto’, luce cuerpazo en bikini en muelle

La presentadora Michelle Galván, quien encabeza el programa ‘Primer Impacto’ de Univision, deleitó a sus seguidores con unas fotografías que la muestran disfrutando del calor del verano desde un muelle.

En sus postales, que forman parte de una galería, la ex de Fernando Guajardo dio evidencia del gran momento por el que pasa en el plano personal, luego de los complicados meses que vivió a raíz de su separación.

“Es un regalo despertar, en todos los sentidos.🌞”, escribió en primera instancia en español y completó su mensaje con unas palabras en inglés que dicen: “Cambia tus expectativas por gratitud y descubrirás la verdadera felicidad”.

Sus pensamientos los acompañó de un par de fotos en la que se dejó ver en traje de baño, mientras llevaba puesto un short de mezclilla.

En una de las fotos se le vio sentada de perfil en un muelle, mientras lucía su bikini bitono, el cual combinaba los colores naranja y rosa.

En otra más se le vio en el mismo muelle, pero de pie y de frente, lo que nos permitió contemplar a detalle su estilizada y bien trabajada figura.

Como era de esperarse los elogios y piropos estuvieron a la orden del día para la mamá de la pequeña Megan.

“Bellísima”, “Eres muy hermosa, bebé”, “Eres hermosisima. Adornas cualquier paisaje a donde vas”, “Eres muy hermosa, pero sobre todo talentosa”, “Hermosa mexicana😍😍😍”, “Lindo ombligo”, “Wooooow sirena espectacular”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Sigue leyendo: