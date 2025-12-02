Michelle Galván presume en foto a su nuevo galán tras su divorcio de Fernando Guajardo

El amor volvió a tocar a la puerta de Michelle Galván tras su divorcio del chef Fernando Guajardo y ella así lo presumió con una foto que compartió en sus redes sociales con motivo de los festejos de Thanksgiving.

En la foto, en la que se le ve a los dos solos y que la presentadora de ‘Primer Impacto’ acompañó del texto ‘Happy Thanksgiving’ dio muestras de lo plena que está en esta nueva etapa de su vida.

En la imagen en cuestión se aprecia a Michelle y a Andres Asion, un reconocido empresario inmobiliario de Miami, muy abrazados en el balcón del apartamento donde pasaron las fiestas.

Aunque en su foto aparecen ellos dos solos, en otra publicación la presentadora de ‘Primer Impacto’ dejó ver que su galán ya convive con su mamá y con Megan, su hija, con quienes ella también se tomó fotos en el mismo balcón.

“Qué momentos y personas tan hermosas que la vida pone en mi camino ✨🙌… agradecida con Dios por los milagros que vivo todos los días, me los merezco!”, se lee en un fragmento del texto con el que Michelle acompañó su publicación y sus fotos de su primer Thanksgiving en compañía de su nueva conquista.

Si bien fue hasta ahora que se animó a presentarlo oficialmente como su novio, en mayo pasado se les vio por primera vez juntos en la Gala de St. Jude, siendo hasta ahora que decidieron gritar lo suyo a los cuatro vientos.

Michelle, quien es 13 años menor, conoce a Andres desde hace tiempo y es que es muy cercano a Pamela Silva, su compañera en ‘Primer Impacto’, sin embargo, fue hasta su separación que se volvieron más cercanos y el resto ya es historia, aunque la labor de conquista no fue nada sencilla, pues ella no estaba aún lista para volver a amar, por lo que el reconocido empresario inmobiliario tuvo que hacer su luchita.

