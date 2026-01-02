Andrea Legarreta vive incómodo momento al aire tras ser preguntada por su nuevo novio

La presentadora mexicana Andrea Legarreta, quien ha mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores tras su separación de Erik Rubín, vivió un momento incómodo, la mañana del jueves 1 de enero, en pleno programa ‘Hoy’.

La escena se produjo cuando los presentadores del morning show de Televisa se encontraban desayunando en el comedor colocado al interior del foro, sin imaginar que Andrea sería víctima de una pregunta que la pondría en tremendo predicamento.

“Vamos a empezar. ¿Cuál es el nombre de tu novio?”, le preguntó Shanik Berman a la también actriz.

La forma en que la periodista la cuestionó provocó un silencio incómodo en la Legarreta, quien se quedó sin palabras y hasta fingió que se estaba ahogando con la comida, con lo que logró desviar la atención y salir bien librada de un momento tan incómodo.

“Pégame, güera, pégame”, dijo Andrea, mientras simulaba que se había atragantado con la comida y de fondo se oía la risa de sus compañeros.

Tras esa cómica escena, Raúl Araiza tomó el micrófono y continuó con el script, con lo que ayudó a su compañera a evitar la pregunta que le hicieron y cuya respuesta se hubiera sabido a nivel nacional.

Hay que recordar que desde su separación de Erik Rubín, ocurrida en febrero del 2023, a Andrea Legarreta se le ha involucrado con distintos hombres, incluido un sobrino del periodista Juan José Origel, pero ella siempre ha asegurado que se encuentra soltera y disfrutando esta etapa de su vida, aunque la pregunta de Shanik habría dejado al descubierto que su corazón ya tiene dueño.

“Tienen mucho tiempo relacionándome con él porque es uno de mis amigos más entrañables y hay mucha cercanía y es lo máximo. Cualquiera sería feliz y enamorada de alguien como él, pero, en realidad, todavía no”, declaró la presentadora en noviembre del 2025 tras ser cuestionada por Luis Carlos Origel, quien es varios años más joven, coach de vida y colaborador del programa ‘Hoy’.

