Andrea Legarreta critica a famosos que asistieron a “La casita” de Bad Bunny en CDMX

El nombre de la conductora Andrea Legarreta se ha viralizado en redes sociales luego de las recientes declaraciones que emitió con respecto a la tendencia de varios famosos de acudir como invitados especiales a “La Casita” que Bad Bunny implementó en su show para la gira “Debí Tirar Más Fotos”.

Los comentarios de la presentadora de televisión se dieron mientras ella y el resto de sus compañeros del programa “Hoy” compartían su opinión sobre la decisión de algunas personalidades del medio artístico ya consolidadas de acudir con invitados a los conciertos del boricua en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

“Cuando dices que tienen esas carreras, esas trayectorias, qué necesidad hay de querer andar saliendo en ‘La Casita'”, cuestionó la ex pareja de Erik Rubín ante la mirada atenta del resto del elenco del matutino.

Por su parte, Raúl “El Negro” Araiza se mostró a favor de la postura de Andrea Legarreta y añadió que este tipo de experiencias están dirigidos a otro tipo de audiencia: “Es como para más chavos”, compartió.

@Karime Pindter no aceptó estar en la casita de #BadBunny porque se estaba preparando para su show.

Durante dicha intervención, la conductora invitada Karime Pindter reveló que habría sido una de las invitadas al show del ‘conejo malo’. Sin embargo, su apretada agenda laboral no le permitió acudir a dicho evento: “Vieran que no acepté”, indicó.

No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios de Andrea Legarreta retomaran relevancia en las plataformas digitales. Allí, la mayoría los calificó como “de mal gusto”, pues su amiga y compañera Galilea Montijo fue una de las invitadas durante el paso del boricua por territorio mexicano.

“Ay que malos, su compañera la Gali, sí estuvo en la casita”, “Galilea Estuvo y soporta Legarreta, el comentario estuvo demás”, “La Andrea echándole indirecta a Galilea”, “Andrea habla y su comadre Gali sí salió”, son algunas de las críticas que se registraron en la red.

