Andrea Legarreta da la bienvenida a la época decembrina con un look de minivestido y botas

Con una sonrisa de oreja a oreja y dando cátedra de estilo y sensualidad, la conductora Andrea Legarreta reapareció en redes sociales para dar la bienvenida al mes de diciembre y todas las festividades que esta época trae consigo. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora estelar del programa “Hoy” dio un vistazo a la llamativa decoración de los foros de Televisa gracias a la improvisada sesión de fotos que protagonizó.

En dichas postales, Andrea Legarreta presumió sus dotes de modelo y buen gusto al vestir al aparecer enfundada en un elegante modelito que se abrazó a sus curvas y demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento en México.

Se trató de un mini vestido negro de manga larga y con falda corte “A”, cuyo escote pronunciado y detalles de bolsillos en la parte frontal acentuaron su figura esbelta. Para acompañar su propuesta en moda optó por unas botas a la rodilla y con tacón de aguja que estilizaron su silueta.

Mientras tanto, el beautylook se caracterizó por un maquillaje sencillo, de piel jugosa y labios nude, que en combinación con su larga melena rubia en ondas se mantuvo en una línea estilo ‘Old Hollywood’.

“Y de pronto… Diciembre… ✨🎄Que esté lleno de instantes hermosos!! De esos que se guardan en la memoria del corazón”, escribió Andrea Legarreta para acompañar el post que desató furor entre su comunidad digital de casi 7 millones de seguidores.

Dentro de la ola de piropos que recibió la mexicana, destacan: “Woooow, que maravilla Andy”, “Divina Andrea”, “Eres bellísima siempre te he admirado”, “Empieza diciembre con todo… te amamos”, “Te ves espectacular”, “La mujer más bella de México” y “Preciosa mujer.. que te vaya muy bonito este mes y siempre”, entre otros.

