Andrea Legarreta da la cara por su supuesto romance con galán varios años más joven
Andrea Legarreta no pudo más y ya habló frente a las cámaras de su supuesto nuevo amorío, luego de que fuera relacionada con un coach
La presentadora mexicana Andrea Legarreta, quien estuviera casada con Erik Rubín, no ha parado de ser relacionada con cualquier cantidad de galanes tras su separación, sin embargo, ella una y otra vez ha negado sus supuestos amoríos.
En días recientes la mamá de Mía y de Nina fue vinculada con una supuesta nueva conquista, quien es varios años más joven que ella, pero la también actriz ya desmintió cualquier tipo de relación con el susodicho.
De acuerdo a su testimonio, el galán en cuestión es un muy buen amigo y alguien muy cercano a ella, por lo que adelantó que no será ni la primera, ni la última vez que los vean juntos.
“Tienen mucho tiempo relacionándome con él porque es uno de mis amigos más entrañables y hay mucha cercanía y es lo máximo. Cualquiera sería feliz y enamorada de alguien como él, pero, en realidad, todavía no”, soltó la presentadora de 54 años.
En la misma conversación brindó mayores detalles del vínculo que tiene con el señalado, quien responde al nombre de Luis Carlos Origel, es coach de vida y colaborador del programa ‘Hoy’.
“Él y yo tenemos una relación muy bonita, de hace muchos años, en donde nos hemos acompañado. Creo que, a veces, soy un poquito desconfiada, entonces buscó tener a una persona en quien confiar y eso, por eso, a veces, la gente se confunde porque nos ven y siempre estamos felices, nos reímos y todo, pero hoy por hoy no es así, pero no sé qué me traiga la vida, ya sea con él o con alguien más”, apuntó la Legarreta.
A pesar de que asegura que hoy por hoy no está con nadie, la presentadora dejó en claro que no está cerrada a la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, pues reconoce que en ocasiones si hace falta la presencia de un hombre en su vida.
“De pronto sí se necesita alguien que te apapache, que te consienta, que te diga cosas lindas, alguien en quien confiar, también es lo complicado a veces, pero sí, sí estoy abierta”, declaró en la conversación que tuvo con el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión.
