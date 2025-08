Andrea Legarreta quiebra al hablar de su separación de Erik Rubín: “No me sentía linda”

La presentadora mexicana Andrea Legarreta, de 54 años, habló, como pocas veces, de su dolorosa separación de Erik Rubín, con quien pasó más de 20 años de su vida y con quien tuvo dos hijas, Nina y Mía.

La también actriz habló sobre su divorcio en una conversación que tuvo con Johnny Abraham, en su podcast, donde abrió su corazón como pocas veces.

En su plática la presentadora del programa ‘Hoy’ no pudo contener las lágrimas al hablar de todo lo que pasó por su cabeza tras separarse del gran amor de su vida en el 2023.

“Cuando pasó esta separación yo decía: ‘Me estoy separando a los 50 años. ¿Qué va a ser de mí?’ Me sentía destrozada, como que, quizás, nadie más se iba a fijar en mí. No me sentía linda”, dijo la Legarreta en su conversación.

A pesar de las inseguridades que pasaron por su cabeza, Andrea Legarreta señaló que comenzó a trabajar en ella y en su amor propio, lo que le permitió salir adelante de uno de los golpes más duros de su vida.

“Empecé a ocuparme, a dedicarme tiempo, a pensar en que 50 es un número, no soy yo. Yo soy mucho más que me edad. Regresé a hacer ejercicio, dejé de hacer ejercicio por mucho tiempo. De pronto empecé a ver que sí había otros ojos puestos en mí, que sí hay personas a las que les parezco linda y tiene que ver conmigo, no con ellos”, dijo tajante.

En el mismo testimonio detalló que ella siempre intentó poner la mejor de las caras durante su proceso de separación, aunque por dentro estaba destrozada y con ganas de quebrarse frente a las cámaras.

“En la pantalla sales a sonreír cuando a veces no quieres. Sales, quizá, a ayudar a una persona que no se siente bien. ¿Por qué yo le voy a pasar mis tristezas, a sumarle a sus tristezas?”, se cuestionó Andrea Legarreta, quien aún no ha encontrado galán, aunque no le han faltado pretendientes.

