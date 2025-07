Andrea Legarreta celebra su cumpleaños 54 con sus hijas y Erik Rubín, su ex

La presentadora mexicana Andrea Legarreta celebró el sábado 12 de julio su llegada a los 54 años y lo hizo muy festejada. En primera instancia la celebraron en el programa ‘Hoy’, show de Televisa del que forma parte, pero también sus hijas y sus ex la festejaron como se merece.

La también actriz habló sobre los detalles de su cumpleaños durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, a quienes les reveló todo lo que tenía planeado realizar.

“Desde ayer tuvimos una comida de puras amigas, estuvo bien padre, y luego ahora en el programa me hicieron una fiesta como estilo circo, que estuvo bien padre”, compartió la Legarreta.

Tras esos festejos llegaron las celebraciones con su círculo más cercano, siendo de llamar la atención que sigue considerado al padre de Mía y Nina, sus dos hijas, como un integrante más de las familia.

“Tengo una comida con mi familia, con mi papá, Erik, Mía, Nina y yo. En la nochecita, una cenita porque Mía se va de viaje, entonces, pues también viene Tarik, que es su novio. Y mañana pues estaremos Nina y yo con mi papá, mi hermano, la familia. No sé si en la noche un barecillo por ahí con amigos”, compartió sobre todo lo que hizo de jueves a sábado.

Durante la entrevista algunos medios quisieron indagar sobre si ya sabía qué le iba a regalar su ex de cumpleaños, a lo que ella respondió que, seguramente, le daría unos lentes, pues los de ella no son para nada de su agrado.

“Me decía que me iba a regalar unos lentes, pero unos lindos, porque los míos son de plástico y cada vez que me los pide: ‘ay, madre, te voy a regalar unos lentes buenos para que…’, es muy chistoso”. En un tono más reflexivo, añadió: “No, pero no sé qué me vaya a regalar. No me importa eso. Creo que al final, de verdad se los digo en serio, los regalos materiales no me importan”, concluyó.

