Andrea Legarreta da una “probadita” del detrás de escenas de ‘Amanecer’

A solo unas semanas de haber anunciado su regreso a los melodramas, Andrea Legarreta ha regalado a sus fanáticos una mirada íntima a lo que ha sucedido en el detrás de escena de la producción, incluyendo los momentos que comparte junto al resto del elenco. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una reciente publicación desde su cuenta de Instagram, la conductora del programa “Hoy” publicó un par de postales desde el set de grabación junto a sus compañeros de telenovela, incluidos Ernesto Laguardia y Fernando Colunga.

A la par de las fotografías, Andrea Legarreta colocó un emotivo mensaje en el que agradeció a Juan Osorio, productor de la telenovela, la oportunidad de volver a la pantalla chica para interpretar a una villana de nombre ‘Julia’.

“Querido Juan Osorio, mi agradecimiento desde el fondo de mi alma por darme la oportunidad de regresar a las telenovelas de esta manera. Gracias por Julia, qué gran personaje. Qué reto. Qué maravillosa producción“, comienza su mensaje la famosa.

Asimismo, extendió las gracias al equipo de producción que la ha guiado en su esperado regreso: “Gracias por ayudarme a despertar a esa actriz que vive dentro de mí y ayudarme a ir más allá y creer en mí. A mis compañeros actores enormes, talentosos, y generosos. Gracias a cada uno de ustedes. Qué afortunada de compartir trabajo y vida con ustedes y seguir aprendiendo a su lado“, añadió.

“Aquí, una probadita de lo que será un gran éxito, sin duda. Amanecer”, son las palabras que utilizó para acompañar el primer vistazo a su personaje y el estilo con el que se le verá en la pantalla.

Tan solo unas horas después, Andrea Legarreta acompañó este primer post con un segundo grupo de imágenes desde su camerino: “Los grandes retos, siempre pueden convertirse en grandes oportunidades… Gracias Julia. Me abriste los ojos a un mundo lleno de posibilidades y me sacaste de mi zona de confort. Y uff, me gustó. Amanecer, próximamente“, expresó.

