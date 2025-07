Andrea Legarreta honra la memoria de su madre en su segundo aniversario luctuoso

Siempre dispuesta a mostrarse vulnerable y sin miedo al qué dirán, la conductora Andrea Legarreta abrió su corazón en redes sociales por medio de un conmovedor mensaje en el que honró la memoria de su madre durante su segundo aniversario luctuoso. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del matutino “Hoy” reflexionó sobre la partida de su progenitora, afirmando que desde ese día su vida dio un giro de 180 grados.

“Dos años. Uff, ya dos años, mi reina hermosa, han pasado desde el día en que cerraste tus ojitos y tu corazón dejó de latir, y el nuestro se detuvo un poco… Cambió su ritmo y entonaba una música muy triste… Pero el amor nunca se fue ni se irá… Nuestro amor está VIVO. INTACTO. Es eterno, como tú”, comenzó la también actriz.

A pesar del dolor, Andrea Legarreta se aferra a los buenos momentos que compartió junto a la señora Isabela Martínez: “Recuerdo ese día como si fuera ayer, y duele igual. Y me estremece igual, pero me quedo con los recuerdos inolvidables y maravillosos de todos los momentos que vivimos juntas“, continuó.

La histrionisa que recientemente regresó a las telenovelas agregó: “Elijo quedarme con el brillo de tus ojos y con tu sonrisa… Con tus carcajadas de niña y tus apapachos… Me quedo con tu ternura, con tu alegría, tus enseñanzas… Con la paz que me daba abrazarte y oír en tu pecho tu corazón, que me decía cuánto me amaba“.

Para finalizar su post en Instagram, Legarreta expresó que su amor por su madre trasciende su ausencia física y no se detiene sin importar el paso del tiempo: “Soy muy feliz de que seas mi mamá en este y en todos los universos… Siempre juntas, amorcito. Amor infinito y eterno ¡Gracias por tanto! Vives en mí y en mi memoria del corazón eternamente. Te amo, mamita. ¡Besos hasta el cielo!“, reafirmó.

Cabe recalcar que a la par de dichas palabras, la estrella de la pantalla chica colocó una serie de fotografías y videos de los momentos más significativos que vivió junto a su madre y sus hijas Mía y Nina Rubín.

