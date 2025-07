Andrea Legarreta revela la reacción de sus hijas a sus escenas íntimas con Fernando Colunga

La presentadora mexicana Andrea Legarreta, de 54 años y quien desde el 2003 encabeza el programa ‘Hoy’, habló en una reciente entrevista sobre su regreso a las telenovelas, en donde se sinceró sobre su personaje de ‘Julia’ en la telenovela ‘Amanecer’.

En la conversación compartió detalles de las escenas que realizó con ‘Leonel’, personaje estelarizado por Fernando Colunga, uno de los galanes más codiciados de la actualidad y de los últimos 30 años.

“La verdad es que sí estuvieron fuertes. Creo que no se veían tanto como, según yo, las estaba viviendo, pero la verdad fue una experiencia padre”, contó la presentadora.

Además de querer conocer sus reacciones sobre sus escenas, la prensa también la cuestionó sobre el sentir de Mía y Nina, sus hijas, al ver a su mamá en brazos de un hombre que no fuera su papá, el cantante Erik Rubín, de quien se separó en el 2023.

“Gritaron. Aparte la estábamos viendo ahí con Erik. Me felicitaron, les gustó. Mía estaba nerviosísima, decía: ‘Mamá’, pero la verdad fue muy bonito porque lo único que recibo de ellos es apoyo”, contó la Legarreta sobre la reacción de su hijas.

También habló de la postura de su papá, Don Juan Legarreta, quien le dijo que tenían que hablar luego de que la viera haciendo de las suyas en pantalla.

“Mi papá me dijo: ’Tenemos que hablar’, pero le gustó mucho, me felicitó. Ya saben, al final esta carrera yo la inicié también como actriz”, contó la presentadora, quien no sabe si este papel marcará su vuelta a los melodramas.

Sigue leyendo: