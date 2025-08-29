Andrea Legarreta desató furor en redes con un look de minifalda y medias 

Siempre fiel a su estilo llamativo y sin miedo al “qué dirán”, la conductora Andrea Legarreta volvió a hacer de las suyas en redes sociales y protagonizó una inesperada publicación que causó furor entre su comunidad digital.

¿La razón? La presentadora estrella del programa matutino “Hoy” apareció luciendo un flamante modelito que se caracterizó por una esencia “rockera” y llamativa que, además, evidenció su silueta de infarto.

El atuendo en cuestión consistió en un conjunto de piel compuesto por una minifalda y corsé en color negro que acompañó con una medias y stilettos para formar una propuesta en moda monocromática. La estrella de la pantalla chica adaptó estas sensuales prendas para el horario matutino con una chamarra de mezclilla con estoperoles que le dio un toque relajado.

En cuanto accesorios y beautylook, Andrea Legarreta presentó su larga melena castaña en un recogido desenfadado, junto a un maquillaje natural y fresco, destacando por sombras en colores suaves. Un collar triple de brillos ofreció el toque perfecto de diversión.

Es así como la actriz de “Vivan los niños” demostró una vez más por qué es considerada una de las mujeres más queridas y estilosas del mundo del entretenimiento en México. En respuesta a este despliegue de belleza, sus redes sociales se llenaron de mensajes de cariño por parte de sus fans y una que otra celebridad.

Tal fue el caso de la cantante mexicana María León, la periodista Lourdes Stephen, la actri Jessica Coch, Maribel Guardia y su compañera en “Hoy”, Andrea Escalona, quienes por medio de piropos y emojis expresaron su cariño y admiración por la mexicana.

