Andrea Legarreta ya tendría nuevo novio tras su separación de Erik Rubín

En febrero del 2023 Andrea Legarreta y Erik Rubín sacudieron al medio del espectáculo al anunciar su separación tras 22 años de matrimonio y dos hijas en común, Mía y Nina.

Desde su ruptura los rumores estuvieron a la orden del día, a tal grado de que a ambos se les comenzó a relacionar con alguien más, siendo hasta ahora que se habría confirmado que la presentadora del programa ‘Hoy’ ya estaría saliendo con un nuevo galán.

Si bien ella no ha hablado al respecto, quien sí lo hizo fue la periodista Inés Moreno, quien por medio de su canal de YouTube contó lo que estaría pasando en la vida sentimental de la también actriz.

De acuerdo a Moreno, la presentadora, de 54 años, estaría saliendo con el coach Luis Carlos Origel, quien también forma parte del equipo de trabajo del morning show de Televisa y quien es sobrino del periodista Juan José Origel.

Los rumores sobre su relación se intensificaron después de que Andrea y Luis Carlos acudieran juntos a la boda de la hija de Martha Carrillo, quien es íntima de la Legarreta.

“Este muchacho ya lo habíamos visto con Andrea, es el entrenador que sale en ‘Hoy’, sobrino de Origel. Me habían dicho que todos en el foro murmuran que esta parejita es real”, señaló la periodista en su canal.

En el mismo espacio detalló que Andrea es la más feliz cuando a Luis Carlos le toca llamado, a tal grado de que ya hubo gente que los llegó a ver agarrados de la mano.

“Se le ha visto muy contenta cuando él está ahí, que se les ha visto agarraditos de la mano”, continuó sobre lo que habría entre el joven coach y una de las presentadoras mejor pagadas de Televisa, quienes se conocen desde hace más de 10 años.

